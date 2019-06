von svz.de

26. Juni 2019, 08:32 Uhr

Das Schuljahr endet bald, aber noch viele Schüler fragen sich, was sie nach der Schule machen. Wer Orientierungszeit braucht oder sich sozial engagieren will, findet bei der Diakonie im FSJ oder beim Bundesfreiwilligendienst Platz. Ab 16 Jahren kann man sich per E-Mail oder per Post bewerben. Weitere Informationen unter Tel. 0385/5006141 oder unter www.diakonie-mv.de.