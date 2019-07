Schwerin : Engagement in der Landeshauptstadt

von svz.de

03. Juli 2019, 07:44 Uhr

Ein Engagement im Ehrenamt ist in mehreren Institutionen und Vereinen in Schwerin möglich. Interessierte können die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch am Donnerstag, 4. Juli, von 15 bis 17 Uhr im Stadthaus, Am Packhof 02-06, in Raum 1.088 in der 1. Etage nutzen. Traditionell informieren und beraten Mitglieder des Fachkreises „EiS - Ehrenamt in Schwerin“ zu Engagementmöglichkeiten und geben Einblicke in die Vielzahl von Angeboten. Weitere Informationen unter: www.ehrenamt-schwerin.de.