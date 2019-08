Schwerin : Engagement gefragt

von svz.de

14. August 2019, 05:00 Uhr

Wer sich ehrenamtlich in Schwerin engagieren möchte, kann sich am morgigen Donnerstag von 15 bis 17 Uhr über Möglichkeiten informieren. Traditionell informieren und beraten Mitglieder des Fachkreises „EiS - Ehrenamt in Schwerin“ zu Engagementmöglichkeiten und geben Einblicke in die Vielzahl von Angeboten aus der Ehrenamtsdatenbank. Zu Gast ist dieses Mal die Quartiersmanagerin der Weststadt. Sie sucht zum Beispiel Unterstützung für den Kennenlern-Treff für Ältere und die Gruppe Gedächtnistraining im Nachbarschaftstreff. Die Gespräche finden Am Packhof 2 bis 6 im Raum 1.088 statt.