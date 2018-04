Lieselotte macht Osterferien : Endlich Urlaub vom Herrchen

Zu Ostern sind die Tierpensionen rappelvoll: Besuch in der „Kleinen Oase“ Holthusen

von Katja Frick

02. April 2018, 05:00 Uhr

„Ich habe ihr noch nicht gesagt, dass das hier eine Tierpension ist. Für sie ist es eine Spielgruppe“, sagt Brian Lorenzo über seine Hündin Lieselotte. „Wenn wir sie wieder abholen, ist sie staubig und hat was erlebt.“ Der freischaffende Künstler aus Schwerin ist beruflich viel unterwegs, deshalb ist sein schlappohriger Basset regelmäßiger Gast in der Tierpension „Kleine Oase“ in Holthusen. Gerade zu Ostern ist es wie an anderen Feiertagen rappelvoll in der Einrichtung, eine Horde Hunde springt fröhlich über eine abgezäunte Wiese. „Wir haben mehr Anfragen, als wir Tiere aufnehmen können“, erzählt Inhaberin Doris Schiemann. Damit geht es ihr wie vielen anderen Eigentümern von Häusern, in denen Tierbesitzer ihre zumeist vierbeinigen Lieblinge im Urlaub abgeben können. „Ich glaube, dass es hier schön für die Hunde ist“, sagt Doris Schiemann, „das ist oft langweilig für Hunde allein zu Haus. Hier können sie mit anderen toben, spielen oder im Sommer baden. Sie werden hier nicht reglementiert und dürfen Hund sein.“

„Lieselotte merkt meist schon, wo es hingeht, wenn wir hierher fahren“, berichtet Brian Lorenzo. „Hier ist dann Party angesagt. Das ist artgerecht, dass die Hunde hier im Rudel draußen sein können.“

Doris Schiemann und ihr Mann Frank, mit dem sie die Tierpension gemeinsam betreibt, stellen mit ihren sieben Tierpflegern möglichst Gruppen aus den Vierbeinern zusammen. „Das muss passen. Das geht nach Größe oder ob eine läufige Hündin dabei ist oder ein überstimulierter Rüde. Es gibt platzneidische Hunde und das Alter spielt auch eine Rolle. Manche wollen aber einfach allein sein.“ Die 54-Jährige von der Insel Poel arbeitet schon fast ihr ganzes Leben mit Tieren. Sie hat Zootierpflegerin gelernt, Hunde gezüchtet und auch solche für die Polizei ausgebildet. „Nachdem unsere Kinder Abitur gemacht haben, haben mein Mann und ich uns gefragt, wie es mit unserem Lebensweg weitergehen soll. Und uns dann dafür entschieden.“ Schon vorher waren sie und ihr Ehegatte, den sie seit ihrer Jugendweihe kennt, immer häufiger von Freunden und Bekannten gefragt worden, ob sie deren Tiere beaufsichtigen könnten. „Wir haben dann ein ganzes Jahr gezielt nach einem solchen Grundstück gesucht.“ Es sollte nah an einer Stadt sein, aber trotzdem weitab von anderen Häusern, viel Platz in alle Richtungen haben, aber bezahlbar sein. Fündig wurden sie 2004 im Alten Hamburger Frachtweg in Holthusen. „Das Haus ist von 1890, das war hier einmal die letzte Poststation auf dem Weg nach Hamburg. Hamburg war von hier eine Tagesreise für eine Kutsche mit Pferden entfernt.“

Seit vielen Jahren nimmt die die „Kleine Oase“ auch Tiere in Not auf, Kommunen wenden sich in Not- und Bedarfsfällen gern dorthin (SVZ berichtete mehrfach).

Jetzt sind aber vor allem Ferien von Herrchen oder Frauchen angesagt. Und das auch für Katzen, Kaninchen, Wellensittiche, Papageien, Hamster, Meerschweinchen, Schildkröten oder Ratten. Gerade werden drei Frettchen abgegeben.