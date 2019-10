Schwerin : Emotionen im Werk3

9. Filmsalon: „Ayka“ schockt das Publikum und regt Diskussionen an

von Sebastian Kabst

17. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Emotionale Szenen im Werk3: Der 9. Filmsalon in Schwerins kleinstem Theater ging den Besuchern ans Gemüt. Im Mittelpunkt stand der 2018 in Cottbus prämierte Film „Ayka“. Ein schrecklicher Ausschnitt von Migranten in der russischen Hauptstadt: Moskau ist die Hölle. Aktivitäten hinter den Fassaden des Kreml, der Mensch als Werkzeug. Mitmachen oder in Todesangst leben. Ayka bekommt ein Kind. Eine Schwester brüllt sie an. Sie verschwindet durch ein Klofenster, das sie gewaltsam aufbricht. Dann folgen fünf ekelhafte Tage im Untergrund, immer nach Geld suchend.

Die Gäste hatten nach der Begrüßung durch Kerstin Voigt auf der Bühne Platz genommen: Max Peter Heyne vom Schweriner Filmkunstfest und Bernd Buder, Programmdirektor des FilmFestivals Cottbus.

Samal Yeslyamova ist die Darstellerin im Film „Ayka“. Sie stellt das Schreckliche, Unmenschliche anschaulich dar. Es löst sich erst zum Finale auf, als Ayka im Krankenhaus ihren Sohn im Arm hat und ihn endlich stillt. Der Zuschauer ist geschockt, dass es so etwas heute noch geben soll. Um so angeregter waren die Diskussionen mit den Gästen nach dem Film.

Der 10. Filmsalon findet am 19. November im Werk3 statt.