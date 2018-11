Schwerin : Eine Zeitreise: Abenteuer 1900

von svz.de

30. November 2018, 10:20 Uhr

Das Leben in den Schlössern und Gutshäusern der Jahrhundertwende war kein Zuckerschlecken. Einen authentischen Eindruck vermittelte der ARD-Mehrteiler „Abenteuer 1900“, in dem sich Leute von heute in die Zeit vor 100 Jahren versetzen ließen. Die Stiftung Mecklenburg zeigt an jedem ersten Dienstag im Monat um 10 Uhr eine Folge dieser Filme. Eine Einführung vermittelt Fakten über Geschichte und Kultur des mecklenburgischen Herrenhauses. Die Stiftung lädt am Dienstag zum Besuch der Veranstaltung in ihre Räume ein. Zugang ist über den Eingang der Geschäftsstelle in der Schliemannstraße 2. Der Eintritt beträgt inklusive eines Gutscheins für das Café Rothe 8,50 Euro. Anmeldung unter Telefon 0385/ 5007782.