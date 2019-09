von Onlineredaktion pett

16. September 2019, 05:00 Uhr

Am Mittwoch um 15 Uhr lädt die Selbsthilfegruppe Stoma zu einem Vortrag über das Thema „Vorsorgevollmacht“ ein. „Vermeiden Sie Unklarheiten wenn es darauf ankommt, sorgen Sie wirksam vor“, sagt

Referent Reinhard Hinz, der ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht, Mitglied des Sozialrechtsverbandes und Seniortrainer ist. Der Vortrag findet am Spieltordamm 9 statt.