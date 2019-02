Schwerin : Eine Liebeserklärung an die Region

von svz.de

27. Februar 2019, 11:39 Uhr

Die Schriftstellerin Ditte Clemens stellt ihr Buch „Nirgendwo ist der Himmel so offen“ am Sonnabend um 15.30 Uhr im Campus am Ziegelsee vor. Das Buch ist eine Liebeserklärung an Mecklenburg, an die Ostsee, an die wortkargen Norddeutschen, an das Plattdeutsche und wohl auch an ihren alten Trabi ist. Dieses unverwüstliche Fahrzeug hat die Autorin zu DDR-Zeiten trotz erheblicher Probleme zum geliebten Hans Fallada nach Feldberg und Carwitz oder auf den Darß gebracht. Durch viele Geschichten der Ditte Clemens tuckelt heldenhaft der Trabi. Er ist, wenn nicht Haupt-, so doch wenigstens wichtige Nebenfigur. Zum Thema Trabi wiederum haben die Schweriner Dr. Eckart Möbius und Anne Christin Möbius eine Trabi- Musik komponiert, die in Verbindung mit den Geschichten von Ditte Clemens zur Aufführung gelangen.

Die Besucher erwartet eine nette gastronomische Betreuung mit Kaffee, Kuchen, Wein und anderen Getränken; vor der Veranstaltung und in der Pause. Karten sind vor der Veranstaltung im Campus erhältlich.