Zirkus in Schwerin : Eine ganz eigene Welt in der Welt

Zirkus Charles Knie in der Stadt – heute: Unterhaltung für die ganze Familie, aber für Artisten und Dompteure mitunter auch gefährlich

von THOM

05. April 2018, 08:00 Uhr

Der Zirkus ist in der Stadt. Ein Riesenspaß für die ganze Familie auf dem Festplatz in Krebsförden unter der Kuppel des fast 16 Meter hohen und imposanten wie auch klimatisierten Zeltes. Gleich, wohin das fahrende Volk tingelt, sobald die ersten Plakate aushängen, werden bei kleinen wie großen Zirkusfans die Erwartungen geweckt. Und auch der Ruch des Unbekannten, Weitgereisten und mitunter Gefährlichen schwingt mit. In dieser ganz eigenen Welt in der Welt.

Ein Hauch von Hollywood weht beispielsweise in der Manege, wenn Weltstar Alexander Lacey seine 13 Raubkatzen präsentiert. Alle nur denkbaren Preise hat der gebürtige Engländer in seiner einmaligen Karriere abgeräumt. Und wurde dennoch am Ostersonnabend in Stendal von einer seiner Raubkatzen, einer Löwin, durch einen Prankenschlag verletzt. „Es ist nur eine geringfügige Verletzung an der Hand“, erklärt Zirkussprecher Patrick Adolph die gestrige Abwesenheit des Dompteurs. Und damit auch die der gemischten Raubtiergruppe. Man gehe jedoch davon aus, dass Lacey noch während des Schwerin-Gastspiels, das bis zum 10. April währt, wieder zum Ensemble stoßen werde, bei dem er engagiert sei. Bei der Arbeit mit Raubtieren bleibe immer auch ein Restrisiko, sagt Adolph und ergänzt: „Auch wenn Alexander Lacey zu einem der besten Dompteure der Welt gehört. Unfälle passieren.“ Für die Zuschauer bestünde jedoch niemals Gefahr.

Das Interesse der rund 800 Besucher war gestern zum Manegenstart groß. Begeistert verfolgten sie alle Darbietungen und spendeten lautstark und berechtigt Applaus für das Können der Akteure. Denn 200 hauseigene Tiere gehören zum großen rollenden Zoo.

Die Zuschauer erlebten neben den dressierten Tieren aber auch Luftakrobaten, Clowns, Artisten, Musiker, Tänzerinnen und weitere Künstler. Die 100-köpfige Truppe ist dementsprechend international besetzt. Die Akteure kommen aus England, Russland, Polen, Bulgarien, Ukraine, Italien, Australien, Portugal, Chile, Venezuela und Deutschland.