Schwerin : Einbruchsdiebstahl in Bürogebäude Pampower Straße

von svz.de

12. Dezember 2018, 14:56 Uhr

In der vergangenen Nacht drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten der Deutschen-Angestellten-Akademie und in eine Zahnarztpraxis ein. Schränke und Tische wurden durchwühlt, außer einer geringen Menge Bargeld wurde nichts entwendet. Der Einbruchschaden wird auf ca. 4.000 Euro eingeschätzt. Die Kripo sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.