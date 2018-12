Diebstahl in Schwerin : Einbruch in Getränkehandel Köpmarkt

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag im Schweriner Köpmarkt-Getränkehandel einen Tresor aus der Halterung gebrochen und sind mit ihm verschwunden.

von svz.de

14. Dezember 2018, 19:50 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag in den Getränkemarkt des Einkaufs- und Gewerbezentrum KÖPMARKT in Schwerin eingebrochen. Sie brachen einen Tresor aus der Verankerung und verschwanden mit dem Diebesgut.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer des Kriminaldauerdienstes Schwerin 038551801561 zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle des Landes zu wenden.