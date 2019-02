Schwerin : Einblicke in Studiengänge

von svz.de

28. Februar 2019, 09:19 Uhr

Die Fachhochschule des Mittelstands Schwerin gibt am Dienstag, 5. März, um 17.30 Uhr im Rahmen eines Infoabends Einblicke in das Studienangebot. Vorgestellt werden alle Bachelorstudiengänge aus den Bereichen Wirtschaft und Tourismus, Gesundheit und Soziales. Neu zum Studienstart im Oktober werden Studiengänge Bildungswissenschaften Primar- und Elementarpädagogik, Sozialpädagogik und Management, Wirtschaftspsychologie, Betriebswirtschaft und Wirtschaft und Recht angeboten. Letztere richten sich an Berufstätige, die nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung studieren möchten. Der Infoabend ist kostenlos und kann ohne Voranmeldung besucht werden.