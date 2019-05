Schwerin : Ein Stammtisch zur Selbsthilfe

von svz.de

28. Mai 2019, 06:48 Uhr

Nachdem der Stammtisch „Junge Selbsthilfe“ sehr gut angenommen wurde, gibt es jetzt eine Neuauflage als Selbsthilfegruppe. Die Gründung findet am heutigen Dienstag um 19 Uhr in der Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen in Schwerin, Spieltordamm 9, statt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Danach trifft sich die Gruppe jeden letzten Dienstag im Monat.