Schwerin : Ein Preis für kluge Köpfe

Handwerksfirmen aus Rampe und Neustadt-Glewe für Technologien geehrt

von Sarah Langemeyer

05. Dezember 2018, 10:55 Uhr

Dr. Arnold Fuchs, Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium MV, Handwerkskammerpräsident Peter Günther und VR-Bank-Vorstand Wilhelm Josef Plum – das Trio überreichte gestern Abend den VR-Innovationspreis Handwerk im Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Schwerin.

Insgesamt ist der Preis mit 7500 Euro dotiert. In der Kategorie „Technologie“ bekam die Firma Beglau Wärmepumpen aus Rampe die Auszeichnung und damit 5000 Euro. „Mit einer neuen Generation von Wasserspeichern ist es dem Fachbetrieb für Elektrotechnik, Kältetechnik, Heizungsbau und Gebäudeenergieberatung gelungen, das Gesamtsystem der Wärmepumpe wesentlich zu optimieren“, begründet die Jury ihre Entscheidung.

Der mit 2500 Euro aus Mitteln der Handwerkskammer ausgestattete Preis in der Kategorie „angewandte Digitalisierung“ ging an den Betrieb von Steffen Huber aus Neustadt-Glewe. Neben einem umfassenden digitalen Baustellen- und Dokumentationsmanagement sei bei dem Dachdeckerbetrieb moderne Drohnentechnik und ein 3-D Flächenerfassungslasersystem im Einsatz. Mit dem Preis zeichnen die Handwerkskammer Schwerin, das Wirtschaftsministerium und die VR Bank neue technologische Entwicklungen oder Konzepte der Unternehmensführung in Handwerksbetrieben aus. Der Preis ist in MV die einzige Auszeichnung für Innovationen im Handwerk.