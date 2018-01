Schwerins Kita gGmbH : Ein Kindergarten am Pfaffenteich?

Kita gGmbH auf Expansionskurs: Pläne für die Innenstadt, für Zippendorf, die Feldstadt und die Weststadt

Rund 2500 Kinder besuchen in Schwerin die Kindergärten und Horte der Kita gGmbH. Ihre 23 verschiedenen Standorte sind übers ganze Stadtgebiet verteilt. Und das Unternehmen ist auf Expansionskurs: „Allein von 2015 bis Sommer 2018 wird sich die Anzahl der neu geschaffenen Plätze in den Bereichen Krippe, Kita und Hort auf 700 erhöhen“, sagt Kita gGmbH-Chefin Anke Preuß. SVZ stellt die Neubau-Projekte vor. Heute: Ideen und Pläne in der Innenstadt, in Zippendorf, in der Weststadt und der Feldstadt.

In dem leerstehenden Haus am Schulhof des ehemaligen Gymnasiums Fridericianum am Pfaffenteich tummeln sich heute einige „Heinekids“. Sie sollen hier bleiben, bis der neue Heinehort fertig ist. Eine Übergangslösung, die Anke Preuß aber auf eine Idee gebracht hat: In dem historischen Haus würde sie zukünftig gerne eine Kita betreiben. „Wir brauchen dringend eine weitere Betreuungseinrichtung in der Innenstadt“, sagt sie. „Aber eine geeignete Fläche ist schwer zu finden.“ Das mehrstöckige Haus zwischen Bebel- und Apothekerstraße, gleich neben der alten Turnhalle, scheint ihr geradezu perfekt. „Jetzt soll erst einmal ein Machbarkeits- und Modernisierungsgutachten in Auftrag gegeben werden“, sagt Anke Preuß. Probleme könnten der zweite Rettungsweg und der geforderte Fahrstuhl machen, denn das Haus steht unter Denkmalschutz. „Unser Ziel wäre, hier 60 bis 70 Krippen- und Kita-Kinder unterzubringen. Die Außenflächen sind für die Hortgruppe schon kindgerecht gestaltet worden, die könnten wir prima mitnutzen.“ Und wenn sie weiterträumen darf, dann entsteht so etwas wie ein Zeitplan: Baubeginn im Frühjahr 2019, Fertigstellung im Sommer 2020 – das würde gut passen.

Hand angelegt werden müsste auch an eine bereits bestehende Kita in City-Nähe, die Feldstadtmäuse in der Demmlerstraße. „Das alte, mehrstöckige Gebäude ist für eine moderne Kita kaum mehr zu gebrauchen “, sagt Anke Preuß und hofft auf einen Neubau am besten auf dem Hof der jetzigen Kita.

Auch die Gänseblümchen in der Friesenstraße seien sanierungsbedürftig und müssten in einem der nächsten Wirtschaftspläne angefasst werden. Was genau passieren könnte, steht noch nicht fest, denn Anke Preuß schätzt besonders die Helligkeit und großen Fensterflächen in dem alten Haus.

Angefragt wurde das gemeinnützige Unternehmen als Betreiber einer Kita gleich neben dem Wohnpark Zippendorf – die müsste allerdings erst gebaut werden. Ein Grundstück in Waldnähe gibt es noch, Bedarf für etwa 60 bis 70 Betreungsplätze sieht Anke Preuß hier ebenfalls: Männer und Frauen, die im Pflegeheim arbeiten, könnten ihre Kinder hier genauso hinbringen wie Familien aus Mueß oder dem östlichen Umland Schwerins. „Hinter dem Projekt stehen aber noch einige Fragezeichen“, betont Anke Preuß.