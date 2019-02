Schwerin : Ein Hauch von Weltpolitik im Kinosaal

von svz.de

28. Februar 2019, 09:17 Uhr

In Plauderlaune: so präsentierte sich gestern Martin Schulz im voll gefüllten, großen Saal des Capitols. Der ehemalige Präsident des Europaparlaments und Ex-Parteivorsitzende der SPD warb in der Landeshauptstadt für die europäische Idee. Auch und gerade in Krisenzeiten sei es wichtig, die Europäische Union zu stärken und damit auch Wohlstand zu sichern. „Europa am Wendepunkt: Brexit, Nationalisierung und wie wir die offene Gesellschaft verteidigen“ – dafür nahm sich Schulz knapp zwei Stunden Zeit in Schwerin.

Für Nachfragen aus dem Publikum standen auch die Europa-Abgeordnete Iris Hoffmann und der Bundestagsabgeordnete Frank Junge bereit.