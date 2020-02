Es war einmal in Schwerin : Ein Eis und Musik aus der Box

Leserin Birgit Lampe erinnert sich an leckere Sachen in ihrer Kinderzeit

von Hans Taken

20. Februar 2020, 09:00 Uhr

Es war einmal – unter diesem Motto haben wir unsere Leser gebeten, uns ihre schönsten Erinnerungen an das mitzuteilen, was aus dem Schweriner Stadtbild verschwunden ist. Auch Birgit Lampe hat sich gemeldet.

„Ich kann mich sehr gut an die Eisdiele in der Puschkinstraße sowie an den daneben liegenden Schreibwarenladen erinnern. In der Eisdiele habe ich als Kind sehr oft einen Eisbecher geschleckert und dazu Musik aus der Musikbox gehört. Das war immer etwas ganz besonderes für mich“, schreibt sie uns. „Ganz oft war ich auch in den Kinos in der Mecklenburgstraße sowie am „Leninplatz.“ Die alte Schauburg in der Fußgängerzone wurde bereits 1995 geschlossen, ist aber noch zu sehen.

