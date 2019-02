Schwerin : Ehrenamtsbörse im Stadthaus

von svz.de

21. Februar 2019, 07:07 Uhr

Wer sich ehrenamtlich in Schwerin engagieren möchte, aber nicht weiß, wer zurzeit Unterstützung benötigt, kann sich heute Nachmittag im Stadthaus beraten lassen. Mitglieder des Fachkreises „EiS - Ehrenamt in Schwerin“ informieren von 15 bis 17 Uhr in Raum 1.088 in der 1. Etage zu Engagementmöglichkeiten und geben Einblicke in die Vielzahl von Angeboten aus der Ehrenamtsdatenbank. Sie bringen Interessierte mit den Vereinen zusammen, um so das Ehrenamt gemeinsam zu stärken und auszubauen. Gast ist dieses Mal der Schweriner Schleifmühlenverein.