von Onlineredaktion pett

04. September 2019, 05:00 Uhr

Wer sich ehrenamtlich in Schwerin engagieren möchte, kann sich morgen von 15 bis 17 Uhr im Stadthaus in Raum 4021 in der 4. Etage informieren. Mitglieder des Fachkreises „EiS - Ehrenamt in Schwerin“ geben Einblicke in die Angebote.