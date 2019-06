Pro und Kontra : Ehlers durch die Hintertür auf den Stadt-Thron?

Zwei Köpfe, ein Amt. Einer wird es werden: Stadtpräsident. Christian Masch von der SPD, immerhin noch stimmstärkste Partei, oder Sebastian Ehlers von der CDU, gemeinsam mit der FDP jetzt stärkste Fraktion.

13. Juni 2019, 10:12 Uhr

Doch war dieser Deal mit den Liberalen nun das Verschaukeln von Wählern oder cleverer Schachzug?

PRO von Bert Schüttpelz

So funktioniert Politik: Wer etwas durchsetzen will, braucht Mehrheiten, und die können organisiert werden. Nun mag es unfair klingen, dass die CDU als zweitstärkste Partei in der Stadtvertretung den Posten des Stadtpräsidenten für sich reklamiert, aber durch die Integration der beiden Stadtvertreter der Liberalen ist die CDU/FDP-Fraktion nun mal die stärkste. Dies indes bedeutet noch lange nicht, dass ihr Kandidat auch tatsächlich gewählt wird. Denn auch hier gilt die Grundregel der Demokratie: Die Mehrheit entscheidet. Und die hat die CDU bei weitem nicht im Stadtparlament. Ein Stadtpräsident muss mehrheitsfähig sein. Unter diesem Gesichtspunkt ist es ein geschickter Schachzug, Sebastian Ehlers ins Rennen zu schicken. Denn dem erfahrenen Politiker ist durchaus zuzutrauen, dass er das Amt souverän ausfüllen kann.

KONTRA von Mario Kuska

Für mich bleibt da ein Geschmäckle. Ja, Sebastian Ehlers hat die meisten Wählerstimmen auf sich vereint. Ja, er hat ein gewichtiges Wort in der Stadt und erreicht den Querschnitt der gesamten Gesellschaft. Aber die meisten Stimmen hat die CDU eben nicht erreicht und steht hinter der SPD. Und weil nach guter alter Sitte die stärkste Partei den Präsidenten stellt, sieht es jetzt so aus, als wolle man mit Hilfe der Liberalen die Sozialdemokraten rechts überholen. Eine komische Masche. Jetzt soll also die größte Fraktion, die die meiste Anzahl der Sitze nur aufgrund des Bündnisses mit der FDP auf sich vereint, den Stadtpräsidenten aufbieten.

An den Wählern geht das doch irgendwie vorbei. Denn ihr Votum hat anders ausgesehen. Nicht wenige fühlen sich einfach verschaukelt. Dass die SPD dagegenhält, ist nicht nur legitim, sondern richtig.