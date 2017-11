Aus dem Landgericht : Drogenhandel als Familienbetrieb?

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

von Andreas Frost

erstellt am 07.Nov.2017 | 20:55 Uhr

Ein halbes Jahr nach der Festnahme hat der Drogen-Prozess gegen einen Pferdezüchter und seinen Sohn am Landgericht Schwerin begonnen. Kaum war die Anklage verlesen, drohte das Verfahren gestern bereits zu platzen. Einen Tag zuvor nahmen die Ermittler auch die Ehefrau und Mutter der Angeklagten fest.

Weder das Gericht noch die Verteidiger wurden von der Staatsanwaltschaft darüber rechtzeitig informiert. Dabei macht es bei den Strafen einen Unterschied, ob nur zwei oder aber drei Komplizen am Werk waren.

„Das ist ein schwerer Verstoß gegen den Grundsatz, ein faires Verfahren zu führen“, kritisierte einer der Verteidiger gegenüber unserer Zeitung. Ein wichtiges Gutachten sollen die Ermittler sogar schon seit August gekannt haben. Der Vorsitzende Richter forderte die Staatsanwaltschaft auf, umgehend alle wichtigen Akten vorzulegen, sonst sei ein faires Verfahren kaum möglich. Notfalls müsse der Prozess vertagt und im nächsten Jahr neu gestartet werden.

Der 52-jährige Niederländer und sein 28-jähriger Sohn sind wegen des Verdachts des bandenmäßigen Drogenhandels angeklagt. Weil sie knapp bei Kasse waren, so behauptet die Staatsanwaltschaft, betrieben sie zwischen Dezember 2015 und Mai 2017 in einer der vielen Hallen ihres Pferdehofs am Rande eines Dorfes im Landkreis Ludwigslust-Parchim eine professionelle Cannabis-Plantage. Laut Anklageschrift kassierten sie durch den Verkauf von mindestens neun Ernten mehr als

375 000 Euro.

Die Technik für die Plantage bezogen die Angeklagten offenbar aus den Niederlanden und bezahlten sie mit einem Teil der Ernte. Komplizen aus den Niederlanden haben sie aber nicht preisgegeben. Den größeren Teil des Marihuanas verkauften sie an einen Zwischenhändler, der im Raum Hamburg dealte. Auf die Spur gekommen war die Kriminalpolizei dem Nebenerwerb der Pferdezüchter, weil ein Drogenkurier seine Dealer anschwärzte. Telefonüberwachungen und Observationen führte die Polizei nach Mecklenburg.

Bei den Drogenernten wurden Vater und Sohn laut Anklage von einer unbekannten Erntehelferin unterstützt. Möglicherweise verdächtigt die Staatsanwaltschaft die 51-jährige Ehefrau und Mutter der Pferdezüchter, diese Helferin gewesen zu sein. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte lediglich, die Frau sei „dringend verdächtig“, in den Drogenhandel involviert gewesen zu sein. Es gebe DNA-Spuren an Kleidungsstücken, die in der Plantagen-Halle gefunden wurden.

Sobald drei Komplizen zusammenarbeiten, hegen Juristen den Verdacht, dass es sich um eine Bande handelt. Bandenmitglieder werden drastischer bestraft als Einzeltäter oder ein kriminelles Duo. Als verurteilte Bandenmitglieder müssten Vater und Sohn demnach mit mindestens fünf Jahren Haft rechnen.