Schweriner Umland : Drehversuche an der Töpferscheibe

von svz.de

18. Februar 2019, 19:55 Uhr

Töpfer und Fans von individueller Keramik blicken schon auf das zweite März-Wochenende. Denn dann öffnen in fast allen Bundesländern etwa 600 Töpfereien und Keramikateliers verschiedenster Art ihre Werkstätten für interessierte Besucher. Spitzenreiter ist Mecklenburg-Vorpommern mit 97 Teilnehmern.

Am 9. und 10. März bietet sich die Gelegenheit, von 10 bis 18 Uhr die Vielfalt des Handwerks und der Keramikkunst in den Ateliers zu erkunden. Darüber informiert Christiane Gregorowius. Die Töpferin aus Dambeck koordiniert die Aktion in der Region. Das Angebot reicht von eigenen Drehversuchen an der Töpferscheibe, über Mitwirkung beim gemeinsamen Rakubrand, oder auch schneiden und bemalen von Keramik. Besucher erhalten Einblicke in unterschiedlichste Techniken, sehen die verschiedensten Brennöfen und Materialien wie Ton und Porzellan. Hier haben sie die Möglichkeit, vielen Keramikern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und über die große Vielfalt dieses Handwerks zu staunen.

Alle teilnehmenden Werkstätten und die speziellen Angebote in der Region gibt es im Internet.