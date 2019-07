Schwerin : Die „Schönen Stimmen“

Sommermusiken in der Schlosskirche nun mit „Großer Matinée“.

von diet

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Altstadt Mitsingen mit den „Schönen Stimmen“ hieß es in der Schlosskirche. Die vier Sänger aus Dresden eröffneten die Reihe der großen Sonntags-Matinéen, die Kantorin Regina North organisiert hat. Diese finden zusätzlich zu den kleinen Matinéen, der Mittagsmusik am Mittwoch, statt. Zwei weitere sind noch geplant.

Die „Schönen Stimmen“ waren einst Mitglieder des Dresdner Kreuzchores. „Echo“. Das Vokalensemble aus Dresden machte auf der ausgedehnten Konzertreise in Schwerin Station. Sein Repertoire erinnerte an die „Commedian Harmonists“. Damit das auch in einen sakralen Raum passt, wurde geistliches Liedgut an den Anfang gestellt. Auftakt bildete die „Trösterin Musik“ von Anton Bruckner. Danach kam „Veronika, der Lenz ist da“, die beschwingte Weise der Comedian Harmonists. Und „Yellow Submarine“ von The Beatles. Zum Schluss sollte es Reinhard Mey mit „Über den Wolken“ sein, und die zahlreichen Besucher wurden aufgefordert mitzusingen. diet