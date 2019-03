Schwerin : Die Kunst des Druckens

Schelfstadt-Werkstätten luden Interessierte ein, hinter die Kulissen zu schauen

18. März 2019, 05:00 Uhr

„Wir sind Weltkulturerbe.“ Mit diesem Slogan warben Handwerker in der Münzstraße, hinüberreichend zur Puschkinstraße. In diesem Bereich gab es einst Druckereien. Am Wochenende wollten nun ansässige Geschäftsleute an diese Tradition erinnern, sie wachhalten, vorführen. In der Landeshauptstadt gab es die größte Bündelung jenes Handwerks. In der Buchhandlung „littere et ceterea“ wurden einige Endprodukte ausgestellt, die unter anderem in der Druckwerkstatt im Garten des Schleswig-Holstein-Hauses und der Produzentengalerie „Blickwinkel“ in der Münzstraße entstanden. Hier zeigte auch Carmen Wallow die Künste der Papierrestaurierung. Und schräg gegenüber, in der Schliemannstraße, beim Bildermacher von Magnus Bartel wurde der Kartoffeldruck vollzogen. Jeder, der wollte, konnte probieren.

Johannes Gutenberg gilt als Erfinder des modernen Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern und der Druckerpresse. Solch eine Presse hatte eigens Hans-Hilmar Koch aus seiner Werkstatt in Krakow am See in seine Galerie geholt, die nun auch hier bleiben soll. Sie wurde vor 60 Jahren in Stuttgart gebaut und produziert noch immer herrliche Drucke nach entsprechender Vorlage. Sie lief auf Hochtouren und wurde immer wieder bestaunt, natürlich auch von dem, der sie bediente: Hilmar Koch. Jeder, der wollte, konnte nun ein Druckstück bekommen. Koch schwärmte von dem regen Interesse. Ihm und den anderen Beteiligten geht es darum, diese Handwerkerecke in der Schelfstadt wieder mehr bekannt zu machen, alte Traditionen zu pflegen, an die Schweriner Historie anzuknüpfen. Das war ein gelungener Auftakt mit einem umfänglichen Programm zu Hoch- und Tiefdruck, Steindruck, Grafikrestaurierung und Rahmungen bis zu den guten Büchern.