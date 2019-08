Schwerin : Die ersten Kinder in der neuen Kita Gagarinstraße

von Christian Koepke

02. August 2019, 05:00 Uhr

Die offizielle Eröffnung ist zwar erst am 30. August, aber die neue Kita des Arbeiter-Samariter-Bundes in der Gagarinstraße hat gestern schon ihren Betrieb aufgenommen. Maha, Mohammad und Angelo Pascal gehören zu den ersten rund 90 Kindern, die in den „Schweriner Stadtmusikanten“ zunächst betreut werden, im September und Oktober kommen noch jeweils 15 hinzu. Besondere Herausforderung für das Team um Leiterin Grit Pieper: 70 Prozent der Mädchen und Jungen haben einen Migrationshintergrund.