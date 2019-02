Schwerin : Die Elb-Rebellen kommen

Rocker aus Lauenburg stellen im Schweriner „Dr.K“ ihr neues Album vor

von svz.de

07. Februar 2019, 08:14 Uhr

„Das Biest“ – so heißt das zweite Album der Rockband „Elbrebellen“, die jetzt auch in Schwerin Station machen soll. Am 9. Februar werden die Musiker um 21 Uhr auf ihrer Club-Tour im „Dr. K“ auftreten. Drei Jahre nach Veröffentlichung des Debütalbums „Feind der Wahrheit“ kommt das zweite Album mit schwungvollen Rocksongs und neuem Selbstbewusstsein daher. Die Elb-Rebellen rocken gut gelaunt über alte Freunde, wilde Partys und ganz viel Liebe zur Elbe. Sie regen aber auch zum Nachdenken an, wie in dem namensgebenden Song „Das Biest“, der von inneren Untiefen und deren Bewältigung handelt. Der Eintritt zum Konzert kostet acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse.