Der Weg zum Fach-Abitur

von Nadja Hoffmann

17. Januar 2019, 08:31 Uhr

Das Fachgymnasium für Medien und Technik in der Gadebuscher Straße 153 stellt sich am Sonnabend, 19. Januar, von 10 bis 12 Uhr bei einem Tag der offenen Tür vor. Während der dreijährigen Ausbildung werden neben Fächern wie Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen und Naturwissenschaften auch Kenntnisse in einem beruflichen Schwerpunktfach vermittelt. Im Fach Mediengestaltung erlernen die Schüler die Erstellung von Web-Seiten und Bildschirmpräsentationen sowie die digitale Fotobearbeitung.