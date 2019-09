Konzert in Schwerin : Der Typ mit Reibeisenstimme

Ben Zuckers Rockröhre schallte durch den ganzen Schlossgarten

von Mario Kuska

01. September 2019, 20:00 Uhr

So richtig lange ist er der breiten Öffentlichkeit noch gar nicht bekannt. Doch Ben Zucker, ehemals im Vorprogramm von Helene Fischer, kann Gänsehaut entfachen – und das in Serie. Seine Reibeisenstimme schallte am Sonnabendabend durch den Schweriner Schlossgarten. Was der Mann mit dem unfassbaren Organ auf der Bühne ablieferte, begeisterte. „Was für eine geile Zeit“ – das dachten auch die Besucher der restlos ausverkauften Freilichtbühne. Dieser und damit einer seiner größten Hits brachte die Masse in Wallung. Ben Zucker werden die Gäste so schnell nicht mehr vergessen. Diese Stimme dürfte sich eingebrannt haben.

Und auch die Besucher, die draußen geblieben waren, hatten zumindest akustischen Hochgenuss.