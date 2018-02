Crivitz : „Der schönste Beruf der Welt“

Doreen Werpel hat als freie Hebamme bereits mehr als 700 Kindern auf die Welt geholfen und wechselte jetzt in eine Festanstellung

von Katja Müller

19. Februar 2018, 21:00 Uhr

Wie die Geburt verläuft und was im Kreißsaal geschieht, das bleibt so lange ungewiss, bis es so weit ist. Das sagt Doreen Werpel. Die Banzkowerin muss es wissen, sie ist nämlich nicht nur Mutter von zwei Kindern, sondern auch Hebamme. Seit dem 1. Januar ausschließlich fest angestellt im Crivitzer Mediclean Krankenhaus.

Den Wunsch, Hebamme zu werden, hegte Doreen Werpel schon früh. „Ich glaube, ich war zwölf, als ich meinen Eltern gesagt habe, dass ich mir keinen schöneren Beruf vorstellen kann.“ Warum ? Das weiß die 35-Jährige bis heute nicht. „Es ist niemand aus der Familie in einem Pflegeberuf tätig. Ich hatte damals auch keine genaue Vorstellung vom Berufsbild, aber einen tiefen Wunsch“, erzählt sie und ergänzt: „So ist es wohl, wenn Menschen etwas aus Berufung machen.“ Denn genau das sei es, was laut Doreen Werpel zum Rüstzeug einer guten Hebamme gehöre. „Manchmal hat ihr Arbeitstag 48 Stunden“, sagt sie. Noch bis vor wenigen Wochen hat die Banzkowerin neben der Arbeit in der Klinik auch schwangere Frauen zu Hause betreut. „Es gibt dann klare Abmachungen, dass es bestimmte Zeiten gibt, zu denen ich nicht angerufen werden möchte. Irgendwann muss auch ich ein wenig schlafen.“ Doch für gute Freundinnen sei ihr Handy stets an und auch in Reichweite – egal ob Tag oder Nacht. Doreen Werpel betont ganz deutlich, dass es ohne den Rückhalt der Familie nicht funktionieren würde: „Wir leben mit vier Generationen unter einem Dach, da ist einer für den anderen da. Sonst könnte ich den Job nicht so mit Leib und Seele erfüllen.“

716 Kindern hat die Crivitzer Hebamme bereits geholfen, auf die Welt zu kommen. An die ersten Geburten kann sich Doreen Werpel noch gut erinnern. „Im ersten Lehrjahr steht putzen, gucken und dazulernen auf dem Plan. Im zweiten Jahr wird es dann ernst. Keine leichte Ausbildung“, sagt sie mit Nachdruck, versichert aber: „Es ist der schönste Beruf der Welt.“ Dass es auch in ihrer Branche immer noch Verbesserungen geben kann, will die junge Frau nicht abstreiten: „Wünschenswert wäre eine Eins-zu-Eins-Betreuung. Derzeit liegt der Schlüssel bei 1:5,5.“ Auch die Versicherung für die freiberuflichen Kolleginnen sei ein Debakel: „Steigende Versicherungsprämien machen den Beruf nahezu unmöglich.“ Die Ausgaben würden stetig steigen, die Einnahmen jedoch nicht. Doreen Werpel spricht von einem Systemfehler: „Manchmal fragen wir uns schon, ob unser Berufsstand nicht mehr gewollt ist. Es ist ein zuweilen harter Job, den aber wirklich alle gern und mit viel Herzblut erledigen“, sagt sie und beklagt gleichzeitig den fehlenden Rückhalt aus der Politik. „Die Klinik kann keine Wunder vollbringen, wenn die rechtlic

hen Rahmen so eng sind.“ Doch trotz aller Probleme sei das Schöne am Job immer noch da und habe die Oberhand. Nicht zuletzt liege das an der Crivitzer Klinik. „Wenn hier plötzlich viele Kinder kommen, sind die Kolleginnen schnell zur Unterstützung da. „Wir arbeiten mit allen Abteilungen im Haus eng zusammen – verstehen uns als Familie“, sagt die Hebamme. Und auch diese habe jüngst Zuwachs bekommen: Eine lang gesuchte zusätzliche Hebamme wurde eingestellt.