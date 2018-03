ZDF-Küchenschlacht : Der Prosecco hat sie beflügelt

Dorothea Franz schafft es bis ins Finale der ZDF-Küchenschlacht und ihr Heimatort Banzkow fiebert mit. Ostern bekocht sie die Mecklenburger Bergsteiger

von Katharina Hennes

26. März 2018, 20:30 Uhr

Eine Woche ist ihr großer Fernsehauftritt inzwischen her, aber noch immer klingelt bei Dorothea Franz zu Hause das Telefon. Zuschauer aus ganz Deutschland, vor allem die männlichen, rufen an und schwärmen ein bisschen von der 69-Jährigen. Schon in der ersten Folge der ZDF-Sendung „Küchenschlacht“ – die montags bis freitags zu sehen ist – hatte die Banzkower Seniorin bleibenden Eindruck hinterlassen. Als sie mit dem Prosecco aus der Karaffe peu à peu ihr Zitronenrisotto aufgegossen hatte und schon nach der Hälfte der Show von dem Viertelliter nichts mehr übrig war. „Hast du das alles verkocht?“, fragte Kochjuror Mario Kotaska. Und Doro konterte: „Ja. Da siehste mal, wie ich in Schwung komme.“

Vier Tage hintereinander kocht sich die Banzkowerin von da an in die Herzen der Zuschauer. Erst mit ihrer Leibspeise „Gewürfelte Zucchini mit Risotto und Kabeljaufilet“, dann mit der Vorspeise „Thaisalat mit Rinderbruststreifen“, später mit einem Blaubeer-Kaiserschmarren als Nachspeise und schließlich mit ihrer Spezialität „Kartoffel-Sotto“, das auch Fernsehköchin Cornelia Poletto gefällt. Nach und nach schaltet Dorothea Franz ihre Konkurrenten aus, denn jeden Tag muss ein Kandidat die Show verlassen. Schließlich landet die 69-Jährige im Show-Finale, das sie nur knapp verliert. „Mir ging es aber gar nicht ums Gewinnen“, sagt sie. „Ich wollte was erleben und Spaß haben.“

Aufgeregt sei sie nie gewesen. Aber neugierig auf das „ganze Drumherum“. Auf die Kameraleute, die ständig an ihrer Seite waren und denen sie „am liebsten gern mal ein paar Probierlöffel rübergeschoben“ hätte. Auf die Maskenbildner, die Tontechniker und all die Mitarbeiter, die sich so lieb um die Kandidaten gekümmert hätten. Ihre 89-jährige Freundin Edith Beckmann aus Banzkow durfte Doro hinter den Kulissen begleiten. Und auch die Freunde zu Hause wollten ständig auf dem Laufenden gehalten werden, erzählt Doro. „Mein Handy piepste andauernd.“ Als sie dann erfolgreich von der Aufzeichnung des Halbfinals aus Hamburg zurückkehrte, überraschten sie die Banzkower mit einem festlichen Empfang am Schweriner Bahnhof. „Wir stießen an auf unsere Doro“, erzählt Freundin Gudrun Schumann. „Mit Prosecco natürlich.“

Bei Schumanns in Banzkow haben sich dann auch alle gemeinsam das Finale angesehen. Noch während der Ausstrahlung riefen die ersten Zuschauer in Banzkow an. „Ich war kaum zu Hause, da sah ich schon den Anrufbeantworter blinken“, erzählt Dorothea Franz. Sie freut sich über die vielen positiven Reaktionen. „Das Leben hält so viel bereit. Wer weiß, was noch so kommt...“

Langweilig wird es nie im Leben von Dorothea Franz. Egal, was sie plant – sie zieht es durch. Sie schwimmt beim Neujahrsbaden in der eisigen Stör, sie springt aus 4000 Metern mit dem Tandem-Fallschirm in Neustadt-Glewe, sie fliegt Gleitschirm auf Teneriffa. Im November will sie nach Südafrika. „Einmal mit Haien tauchen“, sagt sie. Auch die Küchenschlacht sei ein schönes Abenteuer gewesen. Ostern wartet schon das nächste: Dann fährt sie mit dem Club der Mecklenburger Bergsteiger zum Klettern ins Elbsandsteingebirge. „Wir wohnen dort in einer Hütte mit Kachelofen und Plumpsklo“, erzählt sie. Eine Kochstelle gibt es auch. „Zum Glück“, sagt Dorothea. „Wie sonst sollte ich meine Bergsteigerfreunde bekochen.“ Was es gibt? Den Nachtisch aus der Küchenschlacht: Kaiserschmarren mit Blaubeeren.

Die Folgen im Internet: www.zdf.de/show/die-kuechenschlacht