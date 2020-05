100 Nationen in Schwerin : Der lange Kerl aus Os

Martin Watne Frydnes aus Norwegen arbeitet als Co-Trainer der Volleyball-Damen des SSC

11. Mai 2020, 05:00 Uhr

Menschen aus mehr als 100 Nationen leben in Schwerin und Umgebung. Einige von ihnen sind bereits eine lange Zeit in Deutschland, andere erst wenige Wochen. Sie alle haben ihre Geschichte. Einige von ihnen stellen wir vor. Heute: Martin Watne Frydnes aus Norwegen.

Er zieht den Kopf ein. Und das mehrmals am Tag, denn sonst kommt der Zwei-Meter-Mann aus Norwegen nicht durch die Tür. Martin Watne Frydnes ist in der kleinen Ortschaft Os südlich von Bergen an der Küste in Norwegens Süden mit seinen drei Geschwistern aufgewachsen. „Wir waren viel draußen. Ich habe fast jedes Jahr eine neue Sportart ausprobiert: Fußball, Basketball, Handball, Leichtathletik. Unsere Eltern hatten gut damit zu tun, uns hin und her zu fahren“, sagt er.

Ein Jahr verbringt der junge Martin mit seinem Vater in der Schweiz. Der hat dort beruflich zu tun. Bei seiner Rückkehr ist Martin 14 Jahre alt. Er hat die zwei Meter schon erreicht. Freunde überreden Martin zum Volleyballtraining. „Bei meiner Größe stellte mich der Trainer sofort als Mittelblocker auf das Feld.“ Zwei Jahre macht er sich auf der Position einen guten Namen in seinem Verein. Dann wird Martin Frydnes in die Jugendnationalmannschaft geholt und er wechselt auf das Gymnasium des Norwegischen Volleyballverbands in Sauda. „Da hatte ich eine gute Zeit. Als Teenager möchtest du Teil einer Gruppe sein. Als Zwei-Meter-Jugendlicher war ich fast immer ein Außenseiter. Aber hier wollten alle zwei Meter groß sein. In drei Jahrgängen waren wir 72 Leute dort und haben zweimal täglich trainiert. In Norwegen haben wir eine gute Grundphilosophie für das Training im Sport. Wir bilden die Leute nicht gleich für den Wettkampf aus, sondern um Spaß zu haben. Darum bleiben viele Sportler auch lange dabei. Sie denken nicht gleich an Geld oder hören früh auf, weil es nicht für die Spitze reicht“, berichtet Frydnes.

Für ihn geht es im Sport aufwärts. Er wird Mannschaftskapitän, wechselt nach dem Abitur in den Profi-Sport nach Schweden. Schon in der ersten Saison wird er mit dem Team des VBK Falkenberg Landesmeister. Aber dann ist Schluss. Frydnes darf nicht weiterspielen. Grund: das Marfan Syndrom. Von dieser genetischen Erkrankung des Bindegewebes können Knochen, Muskeln, Bänder und auch Herz und Augen betroffen sein. „Die Empfehlung des Arztes war eindeutig. Ich sollte aufhören.“

Sein Berufswunsch war Volleyballer. Oder Polizist. Mit dem Marfan-Syndrom ging beides nicht. „Daran hatte ich schwer zu schlucken“, so Frydnes. Er ist zwar jung, aber schon ein sehr erfahrener Spieler und bekommt von seinem schwedischen Verein das Angebot, als Trainer für den Nachwuchs weiterzumachen. Frydnes sagt zu. Kurze Zeit später wechselt er als Trainer an sein ehemaliges Volleyballgymnasium. Er löst nach eineinhalb Jahren Tore Aleksandersen bei UiS Volley Stavanger ab. Der ist auf dem Sprung zum Schweriner SC, den er bereits ein paar Jahre zuvor sehr erfolgreich trainiert hatte. „Als ich die Mannschaft des UiS Volley übernahm, war sie von Tore super vorbereitet und hoch motiviert. Am Ende der Saison waren wir Landesmeister und Pokalsieger.“

Von Stavanger wechselt Frydnes als Co-Trainer nach Breslau in Polen, dann zu Lokomotive Baku in Aserbaidschan. Für zwei Spielzeiten übernimmt er 2016 in Berlin das Training der deutschen U-18-Nationalmannschaft und des VCO Berlin. Ab der Saison 2018/2019 tauscht er die Rollen mit Manuel Hartmann. Der geht von Schwerin nach Berlin und Frydnes kommt als Co-Trainer zu Felix Koslowski zum SSC Palmberg Schwerin. Zu Beginn seiner Trainerlaufbahn hatte ihm sein schwedischer Coach geraten, immer die größere Herausforderung zu wählen. „Er meinte, bei den Frauen gibt es mehr zu lernen. Das Spiel sei komplizierter, langsamer und mehr von Taktik geprägt. Bei den Männern gilt: Hart hauen und der Ball ist fertig. Das ist hier mehr wie Schach“, lacht Frydnes, der seither Frauen trainiert. Seine aktuellen Hauptaufgaben sind die Analyse und Nachbereitung: Auswertung der Spielstatistiken, Videobesprechungen mit der Mannschaft oder auch einzelnen Spielerinnen. „Die Herausforderung stimmt. Die Zusammenarbeit mit Felix, dem Team und der Mannschaft ist gut. Die Vereinsführung ist sehr professionell. Ich habe Freiheiten, neue Dinge zu entwickeln und bin verantwortlich für die Mannschaft, wenn Felix mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Das ist eine tolle Verantwortung. Und die Schweriner Fans haben eine Menge Volleyballwissen. Sie gucken dir bei jedem Spiel auf die Finger“, erzählt der 32-Jährige schmunzelnd.

In Schwerin hat er seine Lebensgefährtin kennengelernt, hier fühlt er sich wohl. „Kein Stress, kein Stau. Wenn ich mich richtig verwöhnen will, nehme ich ein Buch und gehe einen guten Kaffee trinken.“

Und das wird er in Schwerin noch häufiger tun können. Denn Frydnes hat den neuen Vertag bereits unterschrieben. Der Co-Trainer aus Norwegen bleibt also. Foto: Ecki Raff