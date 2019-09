Cramon : Denkmal-Tag im Pfarrgarten

von Onlineredaktion pett

Zum Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag öffnen auch die Scheune, der Pfarrgarten und das Backhaus in Cramon. Los geht es um 11 Uhr mit einer Andacht und Musik in der Kirche. Ab 12 Uhr gibt es Gegrilltes, Kaffee und Kuchen rund ums Backhaus und in der Scheune, ab 15 Uhr Brot aus dem Backofen. Um 13.30 Uhr heißt es „Die Wilden am Wegesrand“. Besucher können sich mit Annekathrin Schmiedehaus-Engel auf einen kleine Kräuterrundgang begeben. Besuch von nebenan kommt um 14.30 Uhr: Der Brüsewitzer Landchor singt im Pfarrgarten und die Jagdhorngruppe Brüsewitz tritt auf die Bühne. Axel Thierock aus Gottmannsförde ist mit seiner Malerei in der Scheune zu Gast. Die Montagsspinner aus Breesen zeigen ihr Können. Und es gibt viele Informationen über die Kirche und das Pfarrhofensemble in der Scheune.