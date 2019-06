Doku-Film : Den Bienen auf der Spur

von svz.de

Der Regisseur und Autor Tim Boehme begleitete mehr als ein Jahr lang Torben Schiffer, den derzeit wohl innovativsten Bienenforscher und Imker Deutschlands. Boehme präsentiert am Sonnabend, 22. Juni, um 19 Uhr seinen Dokumentarfilm im Schweriner Schleswig-Holstein-Haus. Anschließend stellen sich Boehme und der Hamburger Bienenforscher Torben Schiffer der Diskussion zu diesem brandaktuellen und streitbaren Thema. Schiffers Meinung nach ist die Imkerei von heute häufig mit Massentierhaltung vergleichbar. Deshalb seien diese Bienenvölker für Krankheiten und Schädlinge anfälliger als die heute noch in Baumhöhlen lebenden wilden Bienenstämme. Welche Auswege gibt es aus der aktuellen Misere? Was geht uns das eigentlich an? Das können interessierte Besucher mit erfahrenen Bienenhaltern gemeinsam beraten. Der Eintritt ist zur Veranstaltung ist frei.