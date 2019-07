Schwerin : Das Relief in Bildern

von svz.de

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der zweite Teil der Gruppenausstellung „Redefine Relief“ mit Arbeiten von Lawrence Power, David Semper und Stefan Vogel wird am Freitag, 26. Juli, eröffnet. Sie ist dann bis zum 15. September im Kunstverein Schwerin am Spieltordamm 5 zu sehen. Die Ausstellung widmet sich Erscheinungsformen des Reliefs in der zeitgenössischen Kunst. Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag, 15 bis 18 Uhr, mittwochs finden um 17 Uhr

Führungen statt. Mehr Informationen gibt es telefonisch unter 385/521 3166.