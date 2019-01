Schwerin : Das perfekt inszenierte Siegerfoto

von Onlineredaktion SVZ

30. Januar 2019, 05:00 Uhr

So sehen Sieger aus: Leo Conradt (12) aus Schwerin und Tugra Kilic (13) aus Lübeck gewannen als erstes Gitarrenduo aus zwei Bundesländern den Regionalausscheid „Jugend musiziert“ in der Hansestadt. Beide spielten ganz Altes von Fernando Sor und Modernes von Marek Pasieczny. Im März treten sie jetzt beim Landeswettbewerb an. So perfekt wir ihr Vorspiel war auch das Siegerfoto am Pfaffenteich.