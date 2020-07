Das Handy kann warten

Polizei kontrolliert zum Themenmonat „Aufmerksamkeit“ und achtet auf unerlaubte Nutzung von Mobilgeräten

von Sebastian Kabst

02. Juli 2020, 05:00 Uhr

Ein Blick aufs Handy wird schon nicht so schlimm sein. So lautet das Motto vieler Fahrrad- und Autofahrer. Doch der vermeintlich kurze Blick kann schwere Folgen haben. Denn wer nur sein Handy entsperrt, braucht dazu im Schnitt etwa vier Sekunden. Vier Sekunden, die der Fahrer dann nicht auf die Straße schaut. Bei etwa 50 Stundenkilometern sind das bereits 56 Meter Blindflug. Zu viel. Daher haben die Polizeiinspektionen im Land gestern mit den neuen themenbezogenen Verkehrskontrollen begonnen. Schwerpunktthema im Juli: Aufmerksamkeit und Gurtpflicht.

„Wir haben in diesem Jahr bei Verkehrskontrollen bereits 480 Verstöße im Bereich unerlaubter Handynutzung festgestellt“, sagt Polizeisprecher Steffen Salow. Hinzu kommen weitere 150 Vergehen, in denen der Sicherheitsgurt falsch oder gar nicht angelegt wurde.

Bei der öffentlichkeitswirksamen Verkehrskontrolle am Alten Garten haben die Beamten insgesamt 52 Fahrzeuge rausgewunken. Sieben Fahrer hatten beim Fahren ein Handy in der Hand, vier einen Gurt falsch angelegt und ein falscher Kindersitz wurde genutzt, so Salow. Einige der Kontrollierten nutzen auch das freiwillige Angebot der Präventionsberater. „Mit einem Reaktionstest wollen wir zeigen, wie wichtig es ist, die ganze Zeit im Straßenverkehr aufmerksam zu sein“, so Susanne Döring. Aufmerksamkeit im Straßenverkehr sei immer wichtig. Dazu gehöre auch der oft vergessene Schulterblick.