Schwerin : Das fliegende Klassenzimmer

von svz.de

30. November 2018, 10:16 Uhr

Unter dem Motto „Das fliegende Klassenzimmer“ kamen am gestrigen Morgen gegen 8 Uhr die ersten Schulräume eingeschwebt – fest am Haken riesiger Kräne. Der Baubeginn für den Schweriner Weststadt-Campus konnte planmäßig über die Bühne gehen. Der Rohbau des neuen Schulkomplexes soll wegen der schnellen Modulbauweise schon am Jahresende fertig sein. Im nächsten Schuljahr könnte – wenn alles glatt geht – der Unterricht beginnen.