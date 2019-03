ssc-vOLLEYBALLERINNEN : Dämpfer für den Meister

SSC-Volleyballerinnen unterliegen zu Hause Wiesbaden mit 1:3

von Ralf Herbst

22. März 2019, 07:45 Uhr

Es bleibt dabei: Bundesliga-Punktspiele vor heimischer Kulisse gegen den VC Wiesbaden sind für die SSC-Volleyballerinnen alles andere als ein Spaziergang. Gab es in den beiden Jahren zuvor jeweils 2:3-Niederlagen, so fiel der Dämpfer für den deutschen Meister gestern Abend vor 1716 Zuschauern in der Palmberg-Arena gar noch ärger aus. Über ein 1:3 (-24, -24, 21, -21) musste das Team von Trainer Felix Koslowski nach insgesamt 112 Spielminuten quittieren.

„Ich kann meiner Mannschaft noch nicht einmal einen Vorwurf machen. Natürlich haben wir heute nicht gut gespielt. Aber wir haben drei Monate lang immer gut gespielt. Da muss man den Mädels auch mal ein schwächeres Spiel zugestehen. Denn ich sage es immer wieder: Auch wir sind nicht unschlagbar“, betonte der SSC-Coach und ergänzte: „Und man darf auch nicht vergessen, dass Wiesbaden heute toll gespielt hat.“

Insbesondere mit den Aufschlägen setzten die Gäste den SSC unter Druck, der dem VCW aber mit ungewohnt großen Annahmeschwächen auch in die Karten spielte.

„Dadurch, dass die Annahme häufig nicht wirklich gut nach vorn kam, bekamen wir dann auch keinen ordentlichen Spielaufbau hin“, legte SSC-Coach Koslowski den Finger auf die Wunde und beklagte, dass es seiner Mannschaft generell an Lösungen gemangelt habe. „Wir haben zu wenig verteidigt, zu schlecht aufgeschlagen, einfach keinen Rhythmus gefunden.“

Lediglich der dritte Satz, als der Meister, der in McKenzie Adams seine beste Spielerin und auch Topscorerin (24 Punkte) hatte, nach schleppendem Beginn auf 16:12 enteilte, lief mit dem 25:21 so, wie die SSC-Fans das ganze Spiel erwartet hatten. Doch halt nur der Satz. Im ersten Durchgang reichte ein 16:11-Vorsprung nicht zum Satzgewinn, im zweiten lief der SSC nach eigener 6:3-Führung anschließend permanent hinterher. Und den Schlusspunkt besiegelte ein vergebener Aufschlag von Nanaka Sakamoto – ihr erster, aber der insgesamt 16. (!) ihrer Mannschaft.