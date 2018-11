Großer Dreesch : Chefin, Freundin, Seelsorgerin

Melanie Trepczyk ist Pflegedienst- und Standortleiterin der Firma Kohler – für ihre Mitarbeiter hat sie 365 Tage im Jahr ein offenes Ohr.

von Sarah Langemeyer

07. November 2018, 10:08 Uhr

Tina Wollenschläger In den sonst weiß getünchten Büroräumen gibt es eine Wand, die grün bemalt ist. „Das sind die Handabdrücke meiner Mitarbeiter“, sagt Melanie Trepczyk. „Auf die bin ich stolz.“

Als Pflegedienst- und Stadtortleiterin bei der Firma Kohler ist sie Mädchen für alles. Sie managet die Ambulante Pflege, angefangen von den Tourenplänen der Mitarbeiter bis hin zu den Erst-Gesprächen bei Neuaufnahmen von Patienten. Seit kurzem sind auch Aufgaben in der Tagespflege dazugekommen. Nebenher lässt sich die junge Mutter zur Heimleiterin fortbilden.

„Da müssen mein Sohn und mein Mann auch manchmal zurückstecken“, sagt sie. „Aber das kennen die zwei schon.“ Zum Glück arbeitet sie in allen Führungsangelegenheiten eng mit ihrem Kollegen Philipp Ostrowitzki zusammen, der gebe ihr Rückendeckung.

„Du bist wirklich ein Workaholik“, sagt Stefanie Schäfer, die stellvertretende Pflegedienstleiterin, zu ihrer Chefin. Beide lachen. „Sie ist das Herz unseres Betriebs – immer voll motiviert, in ihrer Arbeit geht sie auf. Stillsitzen ist einfach nicht ihr Ding“, so Schäfer. Auf einem großen Tisch im Besprechungsraum stehen kleine Geschenktütchen. Daneben liegt ein Zettel. „Ich wünsche Euch eine schöne Woche und bleibt gesund“ steht darauf. „Mir ist wichtig, dass meine Mitarbeiter sich wohlfühlen - im Team und draußen beim Patienten“, sagt Trepcyk.

Wertschätzung, Fürsorge und Mitgestaltung seien Werte, die für sie eine gute Mitarbeiterführung und ein angenehmes Miteinander ausmachen. Alle vier Wochen organisiere sie deshalb die so genannten Klönrunden. „Da reden wir nur über Privates. Im Sommer wird gegrillt oder wir bowlen“, ergänzt sie.

„Sie ist eben ein bisschen von allem: Chef, Freundin, Seelsorgerin. Sogar, wenn sie im Urlaub ist, ist sie immer erreichbar für ihr Team“, sagt Philipp Ostrowitzki.

Dienstberatungen und Fortbildungen der Mitarbeiten liegen auch in Melanie Trepczyks Händen. Ungelernten Pflegekräften erleichtert sie den Einstieg in den Beruf. „Und geht etwas schief, sie kriegt es wieder hin“, sagt Neueinsteigerin Elke Schumann. Sie ist seit März im Unternehmen tätig. „Meine Hand ist noch nicht an der Wand, aber bald“, freut sich die Neue im Team. Die grüne Wand war Trepczyks Idee: „Sie steht für den Teamgeist. Nach einem halben Jahr taucht jeder neue Mitarbeiter seine Hand in Farbe und drückt sie auf den weißen Untergrund.“