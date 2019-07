Retgendorf : Celtic Rock in der Kirche

Aberlours spielen am 23. Juli um 19.30 Uhr in Retgendorf

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Irish-Folk-Band Aberlours wird am 23. Juli um 19.30 Uhr in der Kirche Retgendorf ein Konzert geben. Begleitet wird diese Veranstaltung durch den Kunst- und Kulturverein Leezen mit Ausstellungen mit naturbelassenen und ethnografischen Gemälden, Skulpturen und Erzählungen. Horch-Frontmann Adolphi gründete 1999 die Band Aberlours. Nach fünf Alben, weit über 1000 Konzerten und diversen Festivals in Deutschland, der Schweiz, Österreich und England ist die Celtic-Folkrock-Combo nun in der Trio-Version unterwegs - mit neuem Songmaterial, Geschichten aus Old Ireland, Schottland und England und dem Extrakt aus 20 Jahren Bandgeschichte. Sie zählen heute zu den wenigen Celtic Rock Bands aus Deutschland, die ein internationales Niveau erreicht haben.