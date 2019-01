Schwerin : CDU nominiert 39 Bewerber

von svz.de

Die Mitglieder der CDU Schwerin haben am Freitagabend ihre Kandidaten für die Wahl zur Stadtvertretung am 26. Mai gewählt. Insgesamt 39 Bewerber gehen für die Christdemokraten ins Rennen. Auf einem Drittel der Listenplätze kandidieren Frauen. Als Spitzenkandidat führt der Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende in der Stadtvertretung, Sebastian Ehlers, die Listen in allen drei Wahlbereichen an. „Unser Ziel ist es wieder stärkste Fraktion zu werden und weiter für stabile politische Verhältnisse in der Stadtvertretung zu sorgen“, erklärte Spitzenkandidat Sebastian Ehlers.