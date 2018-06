Schwerin : Buntes Netzwerk aus Vereinen

Stadtteilfest in Lankow stärkt den Zusammenhalt und informiert über Angebote

25. Juni 2018, 08:00 Uhr

„Dieses Fest ist wichtig für die Menschen, die in Lankow wohnen, aber auch für die Gäste, die uns besuchen. Wir machen unsere Vereine bekannt und stärken auch den Zusammenhalt in der Gemeinschaft“, sagt Sylvia Höldke. Denn Lankow ist mehr als Plattenbau, Miniaturstadt und Fußball-Arena.

Die vielen kleinen Vereine, die sich hier ehrenamtlich engagieren, zeigen an ihren Ständen und auf der großen Bühne, was sie können. Auch die Politik, SPD, CDU und Linke, sowie Verbände wie Arbeiterwohlfahrt oder Unternehmen wie die Wohnungsgesellschaft Schwerin und Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft hatten für die Lankower an ihren Ständen viel zum Mitmachen vorbereitet. Für die Kinder gab es fast überall Geschenke. Auf der Bühne gaben sich die Klönköpp, die Lankower Grundschule und die Dance-Kids quasi das Mikrofon in die Hand. Popcorn, Zuckerwatte, Eiswagen – den Kindern gefiel das 21. Stadtteilfest in Lankow besonders gut. „Wir sind Vorreiter für diese Feste in Schwerin. Und wir werden daran festhalten“, sagt Sylvia Höldke vom Ortsverein.