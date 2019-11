Uelitz : Bummeln im Pfarrhaus

Gemeinde Uelitz organisiert „Kinderkram“-Markt mit Kuchenbuffet

von Onlineredaktion pett

23. November 2019, 05:00 Uhr

Mit Blick auf Weihnachten und die bange Frage „Was schenke ich nur?“ wollen die Uelitzer eine kleine Hilfestellung bieten. Die Kirchengemeinde lädt am heutigen Sonnabend zum dritten Spielsachenflohmarkt „Kinderkram“ ins Uelitzer Pfarrhaus ein. Von 9 bis 12 Uhr verwandeln sich die Gemeinderäume in ein großes Kaufhaus, in dem die Besucher alles finden, was Kinderherzen höher schlagen lässt: Spielsachen, Bücher, CDs und DVDs, alles, was zwei, drei oder vier Räder hat und, was man zu Weihnachten gerne verschenken möchte.

Für alle, die zwischendurch eine kleine Pause brauchen, wartet in dem kleinen Pfarrhaus-Café ein reichhaltiges und buntes Kuchenbuffet, bei dem sich gemütlich Pause machen, Einkäufe bestaunen und neue Pläne schmieden lässt. Und die Kinder können sich auf dem hofeigenen Spielplatz die Zeit vertreiben. Schnäppchenjäger sind zu diesem kleinen Einkaufserlebnis vor dem großen Vorweihnachtstrubel willkommen.