Schwerin : Bürger werden zur Kasse gebeten

Schweriner müssen einen Erneuerungsbeitrag für die Kanalisation vor ihrer Haustür bezahlen. Das findet nicht jeder gerecht.

von Gert Steinhagen

02. Juli 2018, 05:00 Uhr

Karl-Heinz Waschulewski fühlt sich ungerecht behandelt. Er wohnt Am Güstrower Tor. In der Straße wird der Abwasserkanal erneuert. „Die Schweriner Abwasserentsorgung hat angekündigt, dass ich 4,44 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche bezahlen soll.“ Das sieht Waschulewski nicht ein. „Ich habe bei meinen Recherchen festgestellt, dass die Einwohner von Kiel weder Baukostenzuschüsse für Schmutzwasserleitungen noch ähnliche Zwangsabgaben entrichten müssen. Dabei drängt sich die Frage auf, wo bleibt hier die Gerechtigkeit, wenn Einwohner mit einem durchschnittlich geringeren Einkommen zur Kasse gebeten werden und die Kieler davon befreit sind?“ Außerdem leuchtet Karl-Heinz Waschulewski die Bemessungsgrundlage nicht ein. „Es ist eine Tatsache, dass die Schmutzwassermenge nicht von der Grundstücksgröße abhängig ist, sondern von den Gebäuden mit den entsprechenden Funktionen, in denen das Schmutzwasser entsteht.“ Wohnen viele Personen in einem Haus fällt eben mehr Schmutzwasser an als in einem Gebäude, in dem nur ein Ehepaar wohnt. „Zwischen Schmutzwassermenge und Grundstücksgröße besteht also keine Kausalität. Hier offenbart sich die unzureichende Qualität dieser Passage und ist deshalb auch nicht nachvollziehbar.“ Für Waschulewski müsste der so genannte Erneuerungsbeitrag abgeschafft werden.

Das ist nach dem Kommunalabgabengesetz aber nicht möglich, sagt Lutz Nieke, der Werkleiter des Abwasserentsorgers SAE. „Wenn wir keinen Erneuerungsbeitrag erheben, müssten wir einen Altanschließerbeitrag kassieren.“ Also für Leitungen, die schon vor Jahrzehnten verlegt wurden. „Das hat in der Vergangenheit immer wieder für böses Blut in Mecklenburg-Vorpommern gesorgt“, so Nieke.

In Schwerin habe man sich für einen anderen Weg entschieden. „Das war eine rein politische Entscheidung der Stadtvertretung“, sagt der Werkleiter. Die es immerhin als „Lex Schwerin“ in das Kommunalabgabengesetz geschafft hat.

Nicht nur der Erneuerungsbeitrag wurde politisch entschieden, sondern auch die Bemessungsgrundlage und die Höhe des Beitrages. „Die Stadtvertreter wollten ein einfaches, übersichtliches System der Beitragserhebung“, sagt Nieke.

Die Stadt geht davon aus, dass die Grundstücke in Schwerin mit einer gewissen Toleranz in etwa gleich groß sind und damit für alle ungefähr gleiche Beiträge fällig werden. „Es gibt natürlich Ausreißer – sowohl nach unten als auch nach oben“, gesteht Lutz Nieke ein. Da kann es dann passieren, dass nicht rund 5000 Euro bezahlt werden müssen wie durch Karl-Heinz Waschulewski, sondern deutlich mehr. Und dadurch könnte mancher Grundstückseigentümer finanziell völlig überfordert sein. „Da finden wir aber immer eine Lösung“, sagt der SAE-Chef. „Wir sind auf jeden Fall zu Gesprächen im Einzelfall bereit.“

Der Erneuerungsbeitrag für die Kanalisation muss unabhängig vom Straßenausbaubeitrag für die Grunderneuerung der Straße bezahlt werden.