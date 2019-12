Lankow : Brandanschlag vor Weihnachten?

Wohngebäude in der Plöner Straße in Lankow angesteckt. Mysteriöser Anruf sollte Opfer aus dem Haus locken. Familie blieb unverletzt

von Mario Kuska

16. Dezember 2019, 11:58 Uhr

Ein Feuer in der Vorweihnachtszeit hat am Sonntagnachmittag in Lankow eine Garage in Brand gesetzt und die nebenliegende Wohnung einer Familie in der Plöner Straße unbewohnbar gemacht. Wie es allerdings zu dem Brand kam, bei dem 26 Einsatzkräfte der Schweriner Berufsfeuerwehr und der Warnitzer Kameraden ausrückten, ist bislang unklar. Gestern waren die Brandermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft noch immer vor Ort, um Beweise zu sichern. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt der Ermittler der Staatsanwaltschaft, der namentlich nicht genannt werden möchte. „Die Lage war ziemlich unklar“, bestätigt auch Alexander Schulz von der Schweriner Berufsfeuerwehr.

Ganz anders sieht es der Betroffene. David Bühring, der die Kneipe Spencer Hill in der Plöner Straße betreibt, steht mit seiner Familie vor einer teilweisen Ruine. „Was Feuer und Ruß nicht geschafft haben, hat dann das Wasser erledigt“, sagt der 38-Jährige. Für ihn steht fest: „Es war ein Anschlag. Aber wer es gewesen sein könnte, da will ich mich bedeckt halten“, so der Familienvater. Als gegen 13.47 Uhr die Flammen in der Garage lodern, gibt es schon eine Vorgeschichte. Etwa zehn Minuten zuvor soll die Bührings ein Anruf erreicht haben. Mit der Information, dass es der Oma David Bührings sehr schlecht gehe. „Ich habe dann dort angerufen und mit Oma war alles in Ordnung“, sagt der Kneipenwirt, der gerade mit seiner Tochter im Schlafzimmer ferngesehen hatte. Seine Frau und seine Mutter waren bereits in der nebenliegenden Kneipe, um die Öffnung um 17 Uhr vorzubereiten. Sollte er gewarnt werden?

Bührings Frau war es dann auch, die die Flammen in der Garage zuerst sah. Die Feuerwehr kam innerhalb weniger Minuten und löschte. „Für uns war es ein Routine-Einsatz. Der Brand war schnell bekämpft und innerhalb einer Stunde konnte schon die letzte Brandwache wieder abfahren“, so Alexander Schulz.

Warum es gebrannt haben könnte, mutmaßt Hausbesitzer David Bühring. „Ich denke, dass es etwas persönliches war. Seit längerer Zeit haben wir auch einen Stalker“, sagt der 38-Jährige. Am Telefon sei jedoch eine Dame gewesen, die die Geschichte mit Oma erzählt haben soll. Schon vor Monaten wollte ein anderer Mann den Hund Bührings mit präparierten Wurstködern verletzen. Bühring hat in seinem Umfeld nicht nur Freunde. Das wisse er. „Ich habe aber mit all meinen politischen Hintergründen Schluss gemacht. Ich bin weder der rechten noch der linken Szene zuzuordnen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Tat politisch motiviert ist.“

Wie es jetzt weitergehen soll, weiß der Geschädigte nicht. Die Wohnung sei momenten nicht nutzbar. Eine Versicherung habe die Familie in der derzeitigen Umbauphase des Objektes noch nicht abgeschlossen gehabt. „Zum Glück können wir die Kneipe noch nutzen. Wir haben uns im Raucherraum Matratzen hingelegt. Freunde haben uns schon Bettzeug gegeben und auch über Facebook gab es schon ganz viele Hilfsangebote“, sagt Bühring.