Schweriner Umland : Blühende Landschaft mit Tücken

vergrößern 1 von 1 Foto: Katja Müller 1 von 1

von Katja Müller

erstellt am 18.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Die Hälfte seiner Bienen ist hin, sagt Imker Reinhard Bubbert. Fünf Völker hat er in den vergangenen Wochen verloren. Warum? „Das wüsste ich auch gern“, sagt der 78-Jährige. Deshalb habe er von den dahingerafften Bienen einige eingesammelt und die werden nun eingeschickt. „Ich habe ein ganzes Honigglas voll gemacht und schicke die jetzt nach Rostock“, sagt der Imker, der in Wittenförden zu Hause ist, seine Bienen allerdings in der Gemeinde Dobin am See hat. Seit mehr als 40 Jahren ist Reinhard Bubbert Imker, kennt die vielen Diskussionen ums Bienensterben. „Da gab es in den vergangenen Jahren reichlich Theorien und bis heute sind auch die Wahrheiten unzählig“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Der Vorsitzende des Liessower Imkervereins tauscht sich regelmäßig mit seinen Mitstreitern aus. Auch sie haben ihre Probleme mit dem Bienensterben.

Dass jetzt Bienenweiden und Blühstreifen mit dem Bienensterben in Verbindung gebracht werden, verwundert den Imker. So sei laut Landwirtschaftsminister Till Backhaus unter anderem der blühende Zwischenfruchtanbau ein möglicher Grund. 2016 wurden im Land auf rund 52 000 Hektar Zwischenfrüchte angebaut und knapp 30 000 Hektar als Brachfläche nicht genutzt.

Torsten Ellmann, Vorsitzender des Landes-Imkerverbandes, kennt die Diskussion und sagt ganz klar: „Alles, was bis Ende September abgeblüht ist, das ist gut für die Biene. Denn danach soll sie in die Winterruhe gehen können.“ Besonders den Ackersenf betrachtet er mit Sorge. Der stehe jetzt in voller Blüte, das sei ein Problem. Der jetzt eingesammelte Honig würde so stark auskristallisieren, sei bei niedrigen Temperaturen kaum aus den Waben zu lösen. Für Reinhard Bubbert ist das zwar eine mögliche Ursache, für seine Verluste – aber keine Erklärung: „Für meine Bienen in Flessenow ist der Ackersenf zu weit entfernt. Sie sind jetzt viel zu faul, fliegen gar nicht so weit.“ Er möchte an den Blühstreifen, Bienenweiden und dem Zwischenfrucht-Anbau festhalten. Auch Torsten Ellmann ist nicht gegen die Programme. Es müsse, so der Landes-Imker-Chef, nur noch einmal über die Mischungen gesprochen werden: „Pollenmaxx wäre eine gute Wahl. Zudem gibt es Zwischenfrüchte, die nicht stark blühen. Und auch Blühstreifen sollten so gesät werden, dass die Blüte Ende September vorbei ist“, gibt er zu bedenken. Ende des Monats werde das Thema mit den Vertretern der Bauernverbände diskutiert.

Frank Piehl, Vorsitzender des Bauernverbandes Parchim und Landwirt in der Gemeinde Dobin am See, ist etwas ungehalten: „So langsam sollte sich die Politik mal entscheiden, was wir denn nun machen sollen. Erst heißt es Blühstreifen, Bienenweiden und Co. anlegen. Nun ist das auch nicht gut“, moniert er. Dass manche Flächen spät blühen, sei der späten Saat geschuldet. „Wir arbeiten unter freiem Himmel, können eben nicht zu jeder Zeit auf den Acker“, erklärt der Landwirt, versichert aber, sich noch einmal intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Imker Bubbert will die Diskussion nicht als „Angriff auf die Landwirtschaft“ verstanden wissen: „Wir müssen wieder mehr miteinander reden.“ Der Wittenfördener führt einen weiteren Grund fürs Bienensterben an: „Milben bereiten uns große Sorgen, damit verbunden sind oft Viren.“ Wo diese herkommen, kann er nur vermuten. „Die werden eingeschleppt durch Königinnen aus anderen Ländern.“ Resistente Arten gäbe es, das funktioniert aber nicht überall. So sei die asiatische Biene mit einem stärkeren Putztrieb als die hiesige ausgestattet, könne gegen Milben ankämpfen. Flora und Fauna seien aber ungeeignet. Auch mit der Buckfastbiene, die nicht von Milben befallen werde, hat Bubbert schlechte Erfahrungen gemacht.