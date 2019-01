Blick in Klassenzimmer und Ausstellung

von Sarah Langemeyer

17. Januar 2019, 08:30 Uhr

Chemische oder physikalische Experimente, umfassende Informationen und der Blick ins Klassenzimmer bieten sich am kommenden Sonnabend, 19. Januar, im Gymnasium Fridericianum. Von 10 bis 13 Uhr gibt der „Tag der offenen Tür“ einen Einblick in das Schulleben. Insbesondere Eltern der kommenden achten Klassen können Fragen zur Wahl der dritten Fremdsprache klären. Da das Fridericianum vergangenen Dezember den 200. Jahrestag seiner Namensweihe gefeiert hat, gibt es auch eine Ausstellung. Die Informationsveranstaltung für die zukünftigen fünften und siebten Klassen beginnt um 10.30 Uhr in der Aula.