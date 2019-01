von Sarah Langemeyer

17. Januar 2019, 08:30 Uhr

Wer schon immer einmal in das Gewölbe der Schlosskirche blicken wollte, findet dazu Gelegenheit am Freitag, 18. Januar, um 13.50 Uhr.

Treffpunkt ist am Haupteingang des Schlosses , am Schaukasten der Schlosskirchengemeinde. Die Führung beginnt um 14 Uhr. Die Schweriner Schlosskirche ist der erste reformatorische Kirchenneubau in Mecklenburg und wurde im Jahr 1563 eingeweiht.