Muesser Holz : Bisher gibt es nur einen Bauwagen

Container für neuen Jugendtreff im Mueßer Holz sollen in der kommenden Woche geliefert werden

von Christian Koepke

19. Juni 2019, 05:00 Uhr

Noch steht an der Stelle, an der der neue Jugendtreff im Mueßer Holz entstehen soll, nur ein Bauwagen. In der kommenden Woche nun werden die acht Container erwartet, aus denen sich der Treff zusammensetzen soll. Eigentlich sollte die neue Einrichtung schon zu Ostern und dann im Mai eröffnet werden. Aber bei der Lieferung der Container habe es eine Verzögerung gegeben, sagt Sozialdezernent Andreas Ruhl. Träger des neuen Treffpunkts, der gegenüber der Sporthalle in der Hegelstraße geplant ist, wird der Bauspielplatz-Verein sein, der schon in der Marie-Curie-Straße eine Anlaufstelle für junge Leute betreibt. Mit einem sportpädagogischen Konzept will der Verein die Jugendlichen am neuen Standort von der Straße holen. „Wir hoffen jetzt, dass wir mit dem Treff in den Ferien starten können“, sagt Bauspielplatz-Chef Matthias Glüer.