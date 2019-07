Schelfstadt : Bigband in der Schelfkirche

von svz.de

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Sommerkonzert-Tour des Landesjugendjazzorchesters stoppt auch in diesem Jahr wieder in der Schelfkirche. Los geht es hier am 1. August um 19.30 Uhr. Die Landesjugend-Bigband stellt 2019 den E-Bass in den Fokus des Programms. Unter dem Motto „A tribute to Jaco Pastorius“ wollen sie den Ausnahme-Musiker musikalisch würdigen. Solist ist Jürgen Attig, der den Bass spielt. Karten für das Konzert gibt es unter der Telefonnummer 0385/ 5918585.